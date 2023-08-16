«Манчестер Сити» — «Севилья»: фрибет 2000 рублей к матчу за Суперкубок Европы

16 августа состоится матч за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на это или любое другое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.

2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.

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