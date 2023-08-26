«Милан» — «Торино»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Торино» во 2-м туре Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 2.25.

«Милан» уверенно выиграл первый матч чемпионата. За 21 минуту забили два мяча «Болонье», а дальше уже действовали по счёту. Какие-то моменты были у соперника, но Меньян здорово сыграл. Жиру в хорошей форме, остался в команде Леау, Пулишич отметился голом в дебютной игре в Серии А. А «Торино» не сумел забить на своём поле «Кальяри» (0:0). Честно говоря, ощущалось отсутствие Миранчука. Там всё ещё думают, стоит ли его выкупать у «Аталанты». Пока, к сожалению, Алексей вне игры. Но по матчу «Торино» было видно, что такого футболиста не хватает. Мало остроты создавали туринцы, не было каких-то интересных, нестандартных передач.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь, думаю, «Милан» должен без проблем выигрывать. У него сильнее состав, есть хорошая скамейка. «Торино» по 1-му туру мне совсем не понравился. Очень простая команда, без изюминки.

Ставлю на «Милан» с форой (-1). Стандартные для себя 2:0 вполне по силам миланцам оформить», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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