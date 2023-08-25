«Милан» — «Торино». Без Миранчука нет шансов

Туринцы станут играть хуже, потому что нет одного из ключевых футболистов минувшего сезона.

26 августа состоится матч 2-го тура Серии А «Милан» — «Торино». Начало — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам стадиона: коэффициент на победу «дьяволов» составляет 1.65, а на «быков» можно поставить за 5.70. Ставки на ничью принимают за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Торино» 26 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Милан» — «Торино» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.70. Ставку на победу миланцев с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата «Милан» — «Торино» (26.08.2023)

«Россонери» открыли новый сезон чемпионата Италии победой над «Болоньей» со счётом 2:0.

Учитывая все матчи Серии А, выигрышная серия насчитывает уже четыре матча. «Милан» продолжает поддерживать хорошую форму, которую набрал ещё в минувшем розыгрыше.

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Одним из важнейших факторов успеха «россонери» является атакующий потенциал: в трёх из четырёх последних матчей в Серии А они забивали не менее двух голов.

«Милан» трудно обыграть на своём поле в чемпионате Италии: девять последних домашних встреч «россонери» не проигрывали, шесть раз одержав победы.

В межсезонье клубу удалось сохранить основной костяк футболистов, а также усилить состав. Команда подписала контракты с такими игроками, как Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе, Марко Пеллегрино и не только. Американский нападающий уже дебютировал с гола во встрече с «Болоньей».

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«Торино» начал сезон в Серии А с безголевой ничьей в домашнем матче с «Кальяри». Этот результат означает, что туринская команда выиграла только одну из четырёх последних встреч чемпионата Италии.

Ничья с «Кальяри» продолжила тенденцию малорезультативного выступления «Торино»: в шести из семи последних матчей команды играл тотал меньше 2.5 мяча.

Одним из положительных моментов результатов «быков» в конце прошлого сезона стала выездная форма в Серии А. Туринцы в гостях не проигрывали шесть встреч, одержав пять побед.

Наиболее значимым фактором успешной игры стала сильная оборона: за шесть матчей на выезде команда Ивана Юрича пропустила всего один гол.

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Однако теперь состав «Торино» поредел, уже не выступает за команду Миранчук, но руководство не оставляет надежды подписать его. Без россиянина игра туринцев будет в разы слабее. Поэтому мы ожидаем лёгкой победы «Милана» с форой (-1.5) за 3.00 по линии «Фонбет», а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 3.00.

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