Андрей Рублёв — Гаэль Монфис: букмекеры назвали фаворита матча второго круга US Open

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

31 августа в Нью-Йорке (США) россиянин Андрей Рублёв во втором круге US Open сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Начало матча — ориентировочно в 21:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 25-летнего россиянина. Победа Андрея оценивается букмекерами коэффициентом 1.57. Успех 36-летнего француза идёт за 2.42.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Рублёва с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.97, а фору (+3.5) на Гаэля оценили коэффициентом 1.82. Общий тотал меньше 38.5 гейма идёт за 1.95, а тотал больше 38.5 — за 1.84.

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису победитель этого матча сыграет с сильнейшим теннисистом в паре Маттео Берреттини (Италия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Экспресс с коэффициентом 5.89.

На US Open из 18 российских теннисистов вылетели 11.

Сафиуллин не смог выйти в третий круг US Open, ведя 2-0 по сетам.