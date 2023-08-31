Андрей Рублёв — Гаэль Монфис: букмекеры назвали фаворита матча второго круга US Open

31 августа в Нью-Йорке (США) россиянин Андрей Рублёв во втором круге US Open сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Начало матча — ориентировочно в 21:30 мск.
Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 25-летнего россиянина. Победа Андрея оценивается букмекерами коэффициентом 1.57. Успех 36-летнего француза идёт за 2.42.
Победа Рублёва с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.97, а фору (+3.5) на Гаэля оценили коэффициентом 1.82. Общий тотал меньше 38.5 гейма идёт за 1.95, а тотал больше 38.5 — за 1.84.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису победитель этого матча сыграет с сильнейшим теннисистом в паре Маттео Берреттини (Италия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Экспресс с коэффициентом 5.89.
На US Open из 18 российских теннисистов вылетели 11.
Сафиуллин не смог выйти в третий круг US Open, ведя 2-0 по сетам.
- 31 августа 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 августа 2023
-
20:40
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00