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Андрей Рублёв — Гаэль Монфис: букмекеры назвали фаворита матча второго круга US Open

Андрей Рублёв — Гаэль Монфис: букмекеры назвали фаворита матча второго круга US Open
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31 августа в Нью-Йорке (США) россиянин Андрей Рублёв во втором круге US Open сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Начало матча — ориентировочно в 21:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 25-летнего россиянина. Победа Андрея оценивается букмекерами коэффициентом 1.57. Успех 36-летнего француза идёт за 2.42.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Рублёва с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.97, а фору (+3.5) на Гаэля оценили коэффициентом 1.82. Общий тотал меньше 38.5 гейма идёт за 1.95, а тотал больше 38.5 — за 1.84.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Гаэль Монфис
162
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису победитель этого матча сыграет с сильнейшим теннисистом в паре Маттео Берреттини (Италия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Экспресс с коэффициентом 5.89.

На US Open из 18 российских теннисистов вылетели 11.

Сафиуллин не смог выйти в третий круг US Open, ведя 2-0 по сетам.

Возраст имеет значение:
Гаэль Монфис — Андрей Рублёв. Теннисист из России поставит ветерана в тупик
Гаэль Монфис — Андрей Рублёв. Теннисист из России поставит ветерана в тупик
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