«Айнтрахт» — «Левски»: ставка на матч Лиги конференций с коэффициентом 7.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Айнтрахт» — «Левски».

Ставка: победа «Айнтрахта» 1:0 за 7.50.

«Айнтрахт» пробился в квалификацию Лиги конференций с седьмого места в Бундеслиге. Однако в межсезонье команда потеряла несколько ключевых исполнителей, в том числе почти всех своих лучших бомбардиров. В матче с «Левски» скорее всего не сыграет лидер нападения немецкого клуба – Рандаль Коло Муани, который требует продать его в «ПСЖ».

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Не удивительно, что если не считать кубковую встречу с лейпцигским «Локомотивом», в остальных первых трёх матчах сезона «Айнтрахт» забил лишь по одному мячу. Это принесло одну победу со счётом 1:0 и две ничьи 1:1.

«Левски» в первом матче на переполненном стадионе в Софии смог спасти ничью на пятой добавленной минуте. Болгарской команде непросто даются забитые мячи в текущей квалификации – за пять матчей с командами из Северной Македонии, Израиля и Германии «Левски» забил шесть мячей, но и пропустил при этом всего дважды. С учётом переполненного стадиона во Франкфурте «Айнтрахт» сможет дожать болгарскую команду, но победа не будет разгромной. С учётом низкой результативности обеих команд рекомендуем присмотреться к победе «Айнтрахта» со счётом 1:0.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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