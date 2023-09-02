«Краснодар» — «Спартак»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

Сегодня, 2 сентября, пройдёт матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Начало — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Важнейший матч в РПЛ! «Краснодар» — единственная команда, которая не проигрывала в этом сезоне, подопечные Владимира Ивича лидируют в РПЛ после шести туров. «Спартак» же преодолел кризис, разгромив в Кубке России «Динамо». Удастся ли команде Гильермо Абаскаля перенести победный настрой и на чемпионат страны?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

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