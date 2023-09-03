«Осасуна» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Осасуна» – «Барселона» в 4-м туре Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 3.5 за 2.40.

«Сложный выезд ждёт «Барселону». «Осасуна» вообще не подарок. В прошлом сезоне команда вышла в финал Кубка Испании, в чемпионате у многих крови попила. Опасна она тем, что организация прекрасная, тренер здорово управляет игроками, к тому же могут подстроиться под разные стили. «Барса» дважды обыграла «Осасуну» в прошлом чемпионате, но всего 1:0 и 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь каталонцам должно помочь то, что «Осасуна» очень обидно вылетела из Лиги конференций. После домашнего поражения от «Брюгге» (1:2) в гостях вели 2:0 и упустили перевес во втором тайме (2:2). Очень хотели играть в Европе, но такой удар. И физически потратились, и эмоционально.

Так что здесь ставлю на «Барсу» через тотал меньше 3.5 мяча. В прошлом туре с «Вильярреалом» было исключение (4:3). Здесь Хави все гайки закрутит, у своих ворот будет порядок, а впереди 1-2 мяча «Барселона» забьёт», — сказал Титов.