Армения — Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Евро-2024

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Армения — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии и её индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.70.

«Команды сыграют в Ереване. В прошлой игре армянская сборная выложилась на все сто процентов. В Турции удалось добыть заслуженную ничью. Надо признать, что турки провели не лучший свой матч. Но нельзя не отметить и самоотверженность Армении, которая билась и добивалась результата.

Однако те проблемы, которые были у Армении, остаются, причём в предстоящей игре они будут отчётливо заметны. Не будет центрального защитника, капитана команды, который был одним из лучших в Турции. Во многом благодаря его действиям и удавалось разряжать обстановку у ворот. Без него в центре обороны остаются два молодых и не очень опытных игрока. Пока сложно понять, что будет делать Петраков. Однако уже сейчас понятно, что в плане оборонительных действий легко не будет. В плане организации при Петракове всё стало лучше, но индивидуального мастерства может и не хватить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит учитывать, что в прошлом матче были оставлены физические и моральные силы, а два подряд матча на таком уровне провести будет очень сложно.

Хорватия остаётся на своём уровне. Уже многие списывали эту команду, и непонятно, что будет дальше, но всякий раз команда показывала приличный футбол. После последнего чемпионата мира Хорватия провела несколько классных матчей. Модрич и компания продолжают демонстрировать свой высокий уровень. Средний возраст команды растёт и был в последней игре на уровне 29 лет, но пока это ни на чём не сказывается.

Думаю, что Хорватия будет контролировать игру и за счёт более высокого уровня добьётся результата. Играть будет удобно против Армении, которую болельщики будут гнать вперёд. Армянская сборная — команда задорная, которая очень любит выбегать вперёд, несмотря на высокий уровень соперников. В предыдущих играх всё обходилось, но есть сомнения, что на этот раз всё получится. Хорватия, скорее всего, на классе добьётся результата. Мне понравилась ставка на победу Хорватии при её индивидуальном тотале больше 1.5 мяча», — сказал Петросьян.