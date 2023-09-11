«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.43.

«В этой паре, в принципе, тоже всё ясно. А непонятно только одно: когда «Сочи» взбрыкнёт в следующий раз. Это может случиться где-нибудь в ноябре, а может и в Ярославле – поди угадай, что у южан на уме. В принципе, ничего опасного сочинцы собой не представляют, и то же московское «Динамо», хромающее на старте сезона на обе ноги, в предыдущем туре разобрало «Сочи» на запчасти и всухую. Но стоит сопернику расслабиться – случается «Ак Барс».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, вероятность повторного взбрыкивания сочинцев за короткое время не слишком высока. По крайней мере, не настолько высока, чтобы её учитывать при прогнозе. Кроме того, необходимо держать в уме тот факт, что с железнодорожниками южане играют весьма натужно. А в Ярославле и подавно, и последняя выездная победа в рамках регулярных чемпионатов КХЛ датирована для ХК «Сочи» 2018 годом. После чего «Локомотив» выиграл дома шесть раз, причём нередко разбирался с южанами всухую.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому особых шансов ХК «Сочи» в предстоящем матче не вижу даже в сильную оптику. Предполагаю спокойную и уверенную домашнюю победу «Локомотива», одержанную в основное время», — сказал Лебедев.