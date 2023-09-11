«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.43.
«В этой паре, в принципе, тоже всё ясно. А непонятно только одно: когда «Сочи» взбрыкнёт в следующий раз. Это может случиться где-нибудь в ноябре, а может и в Ярославле – поди угадай, что у южан на уме. В принципе, ничего опасного сочинцы собой не представляют, и то же московское «Динамо», хромающее на старте сезона на обе ноги, в предыдущем туре разобрало «Сочи» на запчасти и всухую. Но стоит сопернику расслабиться – случается «Ак Барс».
Конечно, вероятность повторного взбрыкивания сочинцев за короткое время не слишком высока. По крайней мере, не настолько высока, чтобы её учитывать при прогнозе. Кроме того, необходимо держать в уме тот факт, что с железнодорожниками южане играют весьма натужно. А в Ярославле и подавно, и последняя выездная победа в рамках регулярных чемпионатов КХЛ датирована для ХК «Сочи» 2018 годом. После чего «Локомотив» выиграл дома шесть раз, причём нередко разбирался с южанами всухую.
Поэтому особых шансов ХК «Сочи» в предстоящем матче не вижу даже в сильную оптику. Предполагаю спокойную и уверенную домашнюю победу «Локомотива», одержанную в основное время», — сказал Лебедев.
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