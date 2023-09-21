«Аякс» — «Марсель»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Марсель».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

«Обсудим самый интересный матч в Лиге Европы, в котором «Аякс» сыграет с «Марселем». Еще не совсем давно эти команды наводили шорох в Европе. Но сейчас времена изменились. Обе команды завершили прошлый сезон на третьих местах в своих чемпионатах. Если для «Марселя» это может быть и успех, то для «Аякса», который очень сильно отстал от двух соперников, — это неудача.

У «Аякса» сейчас идет перестройка. Практически все лидеры команды были проданы, а сейчас строится новая команда. Пока «Аякс» еще не тот, который недавно доходил в Лиге чемпионов до последних стадий. Надо сказать, что в этот раз только за счет одного матча «Аякс» сумел пройти в групповой раунд Лиги Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Марсель» по именам одна из самых сильных команд в Лиге Европы и одна из самых сильных во Франции. Сейчас, учитывая спад «ПСЖ», «Марсель» вполне может претендовать на чемпионство во Франции. Сейчас команда располагается на 3-м месте в Лиге 1, а в целом потолок у «Марселя» очень большой. В целом «Марсель» больше ближе к Лиге чемпионов, чем к Лиге Европы, но не сумел туда пробиться, проиграв «Панатинаикосу» в серии пенальти. Надо сказать, что «Марсель» является одним из фаворитов в Лиге Европы, причем в этом матче именно французский клуб является фаворитом.

Есть слухи о том, что Марселиньо может уйти в отставку, поэтому такие новости никогда положительно на команду не влияют. Именно поэтому на исход ставить не буду, а выберу вариант ТБ (2,5). «Марсель» не будет отсиживаться в обороне, не будет бояться «Аякса». Будет играть атака на атаку — и одна из команд забьет больше», — сказал Мор.