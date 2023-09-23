«Спартак» — «Динамо»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ
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23 сентября состоится матч РПЛ «Спартак» — «Динамо». Начало — в 19:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
Старейшее российское дерби в очередном туре РПЛ! «Спартак» после серии неудач смог выиграть два матча подряд: у «Сочи» в чемпионате и у «Пари НН» — в Кубке. Гильермо Абаскаль может немного перевести дух. «Динамо» же получило много новичков и теперь пытается встроить их в состав. Пока получается с переменным успехом. Кто победит в дерби?
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