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Cуперкубок Единой лиги ВТБ, 1/2 финала, кто с кем сыграет, во сколько начало, где смотреть

23 сентября состоятся матчи 1/2 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ. В 17:00 мск стартует игра «Локомотив-Кубань» — «Фенербахче», а тремя часами позже начнётся матч «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Посмотреть игры можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч! Игра».

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом первого полуфинала турецкий клуб: поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 1.30. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.20.

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Во втором полуфинале аналитики отдают предпочтение петербуржцам: сделать ставку на успех «Зенита» можно с коэффициентом 1.30, а поставить на победу «Пари НН» можно за 3.20.

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Победители матчей 1/2 финала разыграют трофей в воскресенье, 24 сентября.

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