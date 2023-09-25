«Сибирь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.09.

«Нестабильно играющая «Сибирь» в предыдущем туре сумела достаточно спокойно справиться с «Барысом», что в очередной раз подчеркнуло множество проблем, обрушившихся на казахстанский клуб. Похоже, на «Барысе» и его плей-оффовских устремлениях можно ставить крест. Правда, в нашем чемпионате в плей-офф выходит так много команд, что, в принципе, можно почти весь регулярный чемпионат валять дурака, биться головой об дно, потом собраться, выиграть пять-шесть последних матчей – и вуаля, ты в Кубке Гагарина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Динамо» — это вам не «Барыс». Бело-голубых не кидает из огня да в полымя. У «Динамо» нет практически никаких игровых проблем и нет слабых мест, по крайней мере ярко выраженных. Конечно, бело-голубые возвращаются с дальневосточного выезда, и, стало быть, не совсем в себе. Но даже такого состояния «Динамо» уж на «Сибирь» должно хватить с большим запасом.

Поэтому предположу, что засушить совсем и всё новосибирцам не удастся. Шайбы в матче будут, и в основном будут в хозяйских воротах, превысив тотал 5.5. А «Динамо» в итоге победит уже в восьмой раз подряд, причём сделает это в основное время и не слишком перетруждаясь. Так, в рабочем порядке», — сказал Лебедев.