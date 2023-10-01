«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру 10-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.15.

«Матч тура пройдёт в Самаре: «Крылья» против ««Спартака». Очень интересная игра со всех точек зрения. «Крылья» идут в группе лидеров, очень много забивают. «Спартак» почувствовал определённую уверенность: последние три игры он сыграл уже более-менее фундаментальным и скреплённым составом без каких-то экспериментов от Гильермо Абаскаля. Хороший, добротный футбол в целом «Спартак» показал, даже несмотря на большое количество моментов у своих ворот, в матче с «Динамо». «Спартак» забил один мяч, а мог забивать гораздо больше, и на свои традиционные два голика где-то, наверное, все-таки наиграл, хотя две последние победы в чемпионате у него по 1:0, что удивительно с его атакой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья» не супернадёжны в обороне в нынешнем сезоне. Да, много забивают, но при этом и много пропускают. Если «Крылья» дадут «Спартаку» пространство, то ему будет легко создавать моменты. Тут уже вопрос реализации.

Сложный матч для прогноза, если говорить о том, кто выиграет, но вот в голы «Спартака» я верю. Мой прогноз – «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча» за хороший коэффициент 2.15», — сказал Генич.