«Крылья Советов» — «Спартак». Даже круче московского дерби!

«Солидарность Арену» посетят больше 20 тысяч болельщиков. Матч обещает получиться запоминающимся — Абаскаль и Осинькин не дадут соврать.

1 октября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.36. Успех самарцев оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 1 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» (01.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 1 октября состоятся три встречи 10-го тура. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами местные «Крылья Советов» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Крылья Советов» — одна из главных сенсаций текущего розыгрыша чемпионата России. На данный момент они располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. А ведь ещё в прошлом сезоне клуб боролся за выживание.

Всё перевернулось с ног на голову благодаря нескольким точечным усилениям этим летом. Особенно здорово повлияло на команду подписание молодого нападающего «Акрона» Никиты Салтыкова. В последних семи матчах в РПЛ 19-летний нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Некоторые трудности создавали Игорю Осинькину кадровые потери. Долгое время из-за повреждения отсутствовал Владимир Писарский. Также из-за травмы некоторый период времени был недоступен заметно прибавивший Бенхамин Гарре. Хорошо, что оба футболиста уже покинули лазарет и помогли своей команде обыграть «Сочи» (2:1) во встрече последнего тура.

Особое внимание стоит уделить результативности самарцев. В девяти матчах в чемпионате России они забили 21 гол — больше всех. Прошлогодние проблемы с реализацией сошли на нет. «Крылья Советов» пребывают на подъёме. Они демонстрируют командный футбол отменного качества и набирают очки, невзирая на уровень соперников.

«Спартак» ждёт очень сложный выезд. Совсем недавно он пребывал на спаде. Даже ходили слухи о том, что Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку. У испанского специалиста ничего не получалось. Его подопечные демонстрировали невнятный футбол и теряли очки.

«Народная команда» сумела взять себя в руки. В последних трёх матчах во всех турнирах она обыграла «Пари НН» (3:0), «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Таким образом, красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф Кубка России, а также расположились на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Крыльев Советов» составляет два очка.

К предстоящему матчу «Спартак» подходит с хорошим настроем, но всё так же с большим количеством проблем. Во встрече с «Динамо» он не пропустил только благодаря удаче и уверенной игре Александра Максименко. Голкипер брал вообще всё. Он совершил целых шесть сейвов, несколько раз по-настоящему выручив свою команду.

Бело-голубые нанесли 18 ударов, 12 из которых — из штрафной площади. К защитникам клуба из Москвы, равно как и к нападающим, есть масса вопросов. Нет претензий только к Тео Бонгонда. В девяти матчах в РПЛ он отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Для новичка очень даже неплохо.

А вот лучшие бомбардиры «Спартака» Александр Соболев и Квинси Промес по необъяснимым причинам стали транжирить много моментов. Голландец во встрече с «Динамо» имел все шансы оформить как минимум дубль. В концовке он запорол два выхода один на один.

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. В победу самарцев верится чуть больше. Во-первых, у них меньше проблем игрового плана. Во-вторых, у подопечных Осинькина лучше результаты. В-третьих, встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена».

Ожидается, что матч со «Спартаком» соберёт рекордную посещаемость за два года. Пресс-служба самарцев заявила, что ожидает более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес высокий. Есть основания ожидать, что встреча получится весьма интенсивной и насыщенной событиями.

Поэтому предлагаем сделать ставку на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. История очных встреч только за этот исход. 7 из 11 последних встреч закончились именно так. «Народная команда» постепенно начала приходить в себя после ужасного кризисного отрезка. Так что списывать её со счётов не станем.

Статистика также свидетельствует в пользу большого количества забитых мячей. В 13 матчах в этом сезоне красно-белые забили 28 мячей, а пропустили 18. Самарцы за этот же период времени забили 26 голов, пропустив 20.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 1 октября 2023 года

В предстоящем матче ожидается голевой праздник. В этот раз Максименко вряд ли удастся сыграть «на ноль». «Крылья Советов» очень много забивают, но в то же время ошибаются в обороне. «Спартак», несмотря на появившиеся проблемы с завершением атак у некоторых лидеров, наверняка сумеет забить мяч или два. История очных встреч и статистика также свидетельствуют в пользу высокой результативности. Ставки на то, что обе команды забьют и тотал больше 2.5 мяча, принимают в «Фонбет» за 2.00, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

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