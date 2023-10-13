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Австрия — Бельгия: прогноз Егора Титова на игру отборочного раунда Евро-2024

Австрия — Бельгия: прогноз Егора Титова на игру отборочного раунда Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австрия – Бельгия в квалификации Евро-2024.

Ставка: Бельгия не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.

«Матч важнейший. Австрия всё прибавляет и прибавляет. Думаю, болельщикам «Локомотива» странно было бы слышать, что Рангник стоит у руля сборной Австрии и делает шикарную работу. Но так и есть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но всё-таки Бельгию ничья здесь вполне устроит, поэтому можно от команды Тедеско ждать подобного футбола. Мы видели в России, как рационален этот тренер. И здесь он так же может поступить, если это нужно. Тем более у Бельгии нет Де Брёйне, Эден Азар закончил.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поставлю на X2 при тотале меньше 3.5. Вообще, 1:1 мне видится в этой встрече. Австрийцы будут пытаться победить, но опыта у бельгийцев гораздо больше», — сказал Титов.

В такой день бельгийцы не проиграют:
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