Австрия — Бельгия. Лукаку салютует Азару

13 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 2.55. Успех австрийцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Австрия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Бельгия (13.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 13 октября запланировано семь встреч 7-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене сборная Австрии примет Бельгию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В пяти матчах квалификации на Евро-2024 Австрия сыграла на выезде вничью с Бельгией (1:1), разгромила Азербайджан (4:1), а также победила Эстонию (2:1) и Швецию (2:0 и 3:1). Во всех этих встречах подопечные Ральфа Рангника показали красивый и очень собранный командный футбол.

Хорошее подспорье немецкому специалисту составлял многолетний лидер национальной команды Марко Арнаутович, выступающий на правах аренды за «Интер». Он принял участие в трёх последних матчах сборной, которые были наиболее сложны, и отметился дублем — в ответной встрече со Швецией.

К сожалению, совсем недавно Арнаутович травмировался. 34-летний нападающий получил растяжение двуглавой мышцы левого бедра средней степени тяжести. По предварительным данным, он угодил в лазарет на срок до двух месяцев. Остается лишь пожелать футболисту скорейшего выздоровления.

Для Рангника это существенная потеря. Впрочем, у него в подспорье есть качественная замена Арнаутовичу — Кристоф Баумгартнер. В пяти неполных матчах отборочного турнира на Евро-2024 он забил три мяча и отдал две результативные передачи. Футболист наверняка доставит немало хлопот «красным дьяволам».

Сборная Бельгии, равно как и Австрия, ударилась в сторону прогресса. Под руководством Доменико Тедеско она не потерпела ни одного поражения в пяти матчах квалификации на Евро-2024. Победили «красные дьяволы» Швецию (3:0), Эстонию (3:0 и 5:0), а также Азербайджан (1:0).

Всё благодаря Ромелу Лукаку, который стал одним из главных антигероев национальной команды на ЧМ-2022. Благодаря доверию со стороны Тедеско лучший бомбардир сборной Бельгии начал стремительными темпами реанимировать карьеру. В пяти встречах отбора на Евро-2024 он забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Также голеадор в восьми матчах во всех турнирах в составе «Ромы» отметился семью забитыми мячами. Он набрал отменную форму, равно как и другой форвард сборной Бельгии — Жереми Доку. Нападающий «Манчестер Сити» вошёл в топ-2 самых подорожавших игроков АПЛ после летнего трансферного окна. Хосеп Гвардиола очень доволен его индивидуальным прогрессом.

Впрочем, и бельгийцы подходят к предстоящему матчу не без потерь. Не сможет принять участия во встрече Леандро Троссард. Полузащитник не сыграет за национальную команду в отборочном этапе на чемпионат Европы — 2024 из-за травмы подколенного сухожилия. Кроме того, до сих пор пребывает в лазарете Кевин Де Брёйне.

Также совсем недавно объявил о завершении карьеры многолетний лидер «красных дьяволов» Эден Азар. В недавнем обращении к нему Лукаку выразил благодарность за долгие совместные годы в составе сборной, а также за большое количество прекрасных моментов. Он подчеркнул, что играть с Азаром было сплошным удовольствием.

Думается, если Ромелу забьёт в грядущем матче, то посвятит гол завершившему карьеру соотечественнику. Однако наилучшим вариантом для ставки всё же видится «обе забьют» за коэффициент 1.78. Три из пяти последних очных встреч закончились именно так. Любопытно, что бельгийцы выиграли только один из этих матчей. Всё остальное — ничьи.

Если на выезде набравшие отменный ход австрийцы сумели забить бельгийцам, то на домашнем стадионе они тем более должны забить гол или два. Да, у хозяев гораздо меньше резервов, чем у «красных дьяволов». Однако у них сплочённая команда, которая при Рангнике стала стремительно процветать.

Супруга бывшего владельца «Спартака» относительно недавно заявила, что Бельгия начала феерить при Тедеско. Всё бы ничего, но у тренера есть ряд проблем, в частности конфликт с Тибо Куртуа. Топовый голкипер обиделся на немецкого специалиста и вряд ли в скором времени вернётся в состав национальной команды. Так что не всё так однозначно.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года

Австрия пребывает на подъёме. Несмотря на важную кадровую потерю, в то, что она сумеет забить, верится без особого труда. Австрийцы являются неудобным соперником для Бельгии, что подтверждает история очных встреч. Дополнительное преимущество им даст поддержка домашних трибун. У «красных дьяволов» сильнее состав, а также заметно возросла результативность при Тедеско. Но в то же время у них по-прежнему имеется ряд нерешённых задач. Так что предлагаем проверить ставку на голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.78.