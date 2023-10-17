Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Трактор» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Амур».

Ставка: «Трактор» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.80.

«По состоянию дел на сегодняшний день обе команды рискуют не попасть в плей-офф. Они набирают в среднем где-то очко за матч, но 50 процентов набранных очков, как показывает опыт предыдущих лет, будет проходным баллом в плей-офф. И с этим результатом можно будет завершить регулярный чемпионат как по одну сторону зоны плей-офф, так и по другую. И если для хабаровчан непопадание в плей-офф станет очередным «тяжёлым, но необходимым уроком», то в Челябинске за такой результат наверняка полетят многие головы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика личных встреч у нас на стороне «Трактора». У уральцев двойное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, и это соотношение в целом сохраняется в последние годы. При том, что какой-либо системности в соотношении домашних и гостевых побед нет, с равным успехом «Трактор» чаще побеждает и в Челябинске, и в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Трактор» дома набирает 57,1 процента очков, «Амур» в гостях – ровно 50 процентов. Учитывая все вышенаписанное, прогнозирую достаточно крепкую битву равных соперников, битву не слишком результативную с тоталом 5.5 и ниже. По итогам этого матча «Трактор» наберёт дома минимум одно очко. Думаю, что, скорее всего, наберёт два, но оставляю дальневосточникам шанс. Их вообще фортуна в текущем сезоне не слишком балует», — сказал Лебедев.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android