«Трактор» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Амур».

Ставка: «Трактор» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.80.

«По состоянию дел на сегодняшний день обе команды рискуют не попасть в плей-офф. Они набирают в среднем где-то очко за матч, но 50 процентов набранных очков, как показывает опыт предыдущих лет, будет проходным баллом в плей-офф. И с этим результатом можно будет завершить регулярный чемпионат как по одну сторону зоны плей-офф, так и по другую. И если для хабаровчан непопадание в плей-офф станет очередным «тяжёлым, но необходимым уроком», то в Челябинске за такой результат наверняка полетят многие головы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика личных встреч у нас на стороне «Трактора». У уральцев двойное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, и это соотношение в целом сохраняется в последние годы. При том, что какой-либо системности в соотношении домашних и гостевых побед нет, с равным успехом «Трактор» чаще побеждает и в Челябинске, и в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Трактор» дома набирает 57,1 процента очков, «Амур» в гостях – ровно 50 процентов. Учитывая все вышенаписанное, прогнозирую достаточно крепкую битву равных соперников, битву не слишком результативную с тоталом 5.5 и ниже. По итогам этого матча «Трактор» наберёт дома минимум одно очко. Думаю, что, скорее всего, наберёт два, но оставляю дальневосточникам шанс. Их вообще фортуна в текущем сезоне не слишком балует», — сказал Лебедев.