Ислам Махачев — Александр Волкановски: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут UFC

21 октября в главном поединке турнира UFC 294 Ислам Махачев будет драться с Александром Волкановски. У россиянина был запланирован бой с Чарльзом Оливейрой, но бразилец получил серьёзное рассечение брови в одном из спаррингов прямо перед встречей и принял решение сняться. Австралиец выйдет на коротком уведомлении.

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Ислам Махачев выиграл 12 последних поединков в UFC и может повторить рекорд Хабиба Нурмагомедова – 13 побед подряд. Россиянин является чемпионом в лёгкой весовой категории.

Александр Волкановски после поражения Махачеву провёл защиту титула в полулёгком весе, выиграв у Яира Родригеса. Всего в UFC у него одно поражение – в бою с Исламом.

Букмекеры уверены в победе Махачева и предлагают поставить на неё с коэффициентом 1.33. Шансы Волкановски оценили в 3.45. Вероятность ничьей – 55.0. Эксперты считают, что поединок может пройти всю дистанцию: тотал больше 4.5 раунда идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 раунда за 1.88.

На победу Ислама нокаутом в букмекерских конторах можно поставить за 7.50. Если он выиграет удушающим или болевым – сыграет 2.80. Сделать ставки на то, что Волкановски выиграет досрочно, можно с коэффициентом 5.05.