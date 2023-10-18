Ислам Махачев — Александр Волкановски. Хабиб Нурмагомедов укрепит наследие

Бывший чемпион UFC преуспевает в качестве тренера. Он хорошо подготовил соотечественника к реваншу с австралийцем.

21 октября в главном поединке турнира UFC 294 померяются силами Ислам Махачев и Александр Волкановски. У россиянина был запланирован бой с Чарльзом Оливейрой, но бразилец получил серьёзное рассечение брови в одном из спаррингов прямо перед встречей и принял решение сняться.

Поведение Оливейры вызвало волну критики. Ранее он просил перенести бой, чтобы увеличить шансы на то, что поединок состоится в Бразилии. Теперь Чарльз каким-то образом умудрился получить травму на тренировке. Небезызвестный Нейт Диаз откровенно высмеял его в соцсетях. Американец написал, что у бразильца на самом деле травма промежности.

Когда бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

Бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски состоится 21 октября 2023 года на стадионе «Этихад-Арена» в Абу-Даби (ОАЭ).

Во сколько начало боя Махачев — Волкановски

Предполагается, что поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски начнётся не раньше 23:00 мск 21 октября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Махачев — Волкановски

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

Эксперты считают фаворитом Ислама Махачева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.35. Шансы Александра Волкановски оценили коэффициентом 3.40. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 60.0.

Прогноз на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

То, что Махачев не встретится с Оливейрой, немного расстраивает. Бразилец набрал неплохую форму. Казалось, что он способен навязать борьбу россиянину. Тем не менее его поведение и снятие с поединка свидетельствуют об обратном. Видимо, он ментально не готов к бою с Исламом.

Во всех 12 последних поединках в UFC россиянин одержал победы. Близким получился только один из них — как раз с Александром Волкановски. Ислам подходил к бою не в лучшем тонусе ввиду экстренной сгонки веса. Он выглядел медлительным и вялым, но это не помешало победить австралийца единогласным решением.

К предстоящему поединку 32-летний спортсмен усердно готовился под чутким руководством знаменитого Хабиба Нурмагомедова. Соотечественник Ислама успешен не только как боец, но и как наставник. В частности благодаря его подсказкам Махачев победил Тиаго Мойзеса (сдачей).

После этого Нурмагомедов на некоторое время отошёл от спортивной деятельности. В первом бою с Волкановски он отсутствовал в углу Махачева. В этот раз экс-чемпион UFC решил не оставлять Ислама без поддержки. Он приехал в Абу-Даби и согласился выступить в качестве талисмана.

У Волкановски и так было не много шансов на победу. Он согласился на бой с Махачевым на 10-дневном уведомлении, что уже вызывает к нему огромное уважение. Без должной подготовки австралийцу придётся очень непросто в поединке с чемпионом UFC в лёгком весе.

Теперь вероятность успеха Александра и вовсе стала призрачной. У него не такой топовый и тактичный наставник, как у Ислама. Тренирует австралийца Крейг Джонс. В преддверии реванша с Махачевым он заявил, что россиянин не знает, что такое сабмишен. Эти слова вызывают лишь улыбку.

Джонс заявил, что Махачев 20 минут висел на спине у Александра. С этим трудно поспорить, но Крейг проигнорировал самое важное — что чемпион UFC был в плохой форме. В этот раз Ислам физически готов гораздо лучше. С большой долей вероятности он выиграет поединок досрочно.

На что ставить?

Поставить на досрочную победу Махачева можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Волкановски наверняка навяжет россиянину борьбу и, возможно, даже заберёт один из раундов. В конце концов, он топовый боец, сумевший зачистить свой дивизион.

Тем не менее Ислам выглядит явным фаворитом. Если в плохом тонусе и без Хабиба Нурмагомедова в углу ему удалось победить Александра, то теперь он тем более должен выиграть. Россиянин на порядок техничнее австралийца, которому усложняет задачу короткое уведомление.

Ставка: досрочная победа Ислама Махачева за 2.00.