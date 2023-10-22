«Барселона» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в очередном туре испанского чемпионата. Клуб из Бильбао сейчас находится в хорошей форме. Думаю, каталонцев тут ждут проблемы.

«Барселона» в последних турах пару раз потеряла очки. Клуб сыграл вничью с «Мальоркой» (2:2) и с «Гранадой» (2:2). Оба раза сине-гранатовые могли потерпеть неудачу, но в итоге спасались. В таблице команда Хави идёт третьей и не так сильно отстаёт от лидирующего «Реала» — на три очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Атлетик» идёт в таблице Ла Лиги на пятой строчке, отставая от соперников выше, в число которых входит и «Барселона», на несколько очков. Так что виктории в ближайших турах могут позволить коллективу из Бильбао подняться в топ-4. Пока что подопечные Эрнесто Вальверде часто выигрывают. Хотя несколько раз недавно баски очки потеряли – 2:2 с «Хетафе» и 0:3 с «Реалом Сосьедад».

У «Барселоны» всё ещё достаточно много ключевых игроков находятся в лазарете. Клубу сейчас будет очень сложно. Но недаром каталонцы остаются единственным коллективом, не проигравшим в этом розыгрыше чемпионата Испании. Так что сейчас сине-гранатовые будут бороться до последнего», — сказал Мостовой.