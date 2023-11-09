«Тулуза» — «Ливерпуль»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги Европы

9 ноября состоится матч Лиги Европы «Тулуза» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Ливерпуль» две недели назад разгромил «Тулузу» на своём поле, теперь же предстоит матч во Франции. Команда Юргена Клоппа набрала максимум очков, теперь мерсисайдцы наверняка прибегнут к ротации состава. Смогут ли воспользоваться этим французы?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736