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«Тулуза» — «Ливерпуль»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги Европы

«Тулуза» — «Ливерпуль»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги Европы
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9 ноября состоится матч Лиги Европы «Тулуза» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Ливерпуль» две недели назад разгромил «Тулузу» на своём поле, теперь же предстоит матч во Франции. Команда Юргена Клоппа набрала максимум очков, теперь мерсисайдцы наверняка прибегнут к ротации состава. Смогут ли воспользоваться этим французы?

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