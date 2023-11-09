«Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.87.

«Буквально неделю с небольшим тому назад, в последний день октября соперники уже встречались в Москве. И красно-белые тогда камня на камне не оставили от «Нефтехимика», который в тот момент шёл по сезону как по Бродвею. И вообще, последние спартаковские результаты свидетельствуют о том, что они не просто ухватили Фортуну за бороду. Нет, красно-белые сели ей на шею и бьют ногами. Как долго это продлится, знает только Фортуна, но пока она ест у «Спартака» с руки, грех этим не воспользоваться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А Фортуна в предстоящем матче красно-белым понадобится. Потому что по статистике личных встреч никакого особого преимущества у «Спартака» нет в помине. Есть совсем мизерное, которое можно даже не брать во внимание. По текущей статистике «Нефтехимик» набирает дома 71,9 процента очков, а красно-белые в гостях – 76,9 процента. «Разность потенциалов» невелика и обещает огненный матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Прогнозирую достаточно результативную битву с тоталом от 5.5 и выше. По результатам этого сражения гости в лице «Спартака» наберут два очка. Причём сделают это в основное время. Это, конечно, кому-то может показаться перебором, так за пределы основного времени красно-белые с конца сентября не уходят. Они и за 60 минут прекрасно справляются вот уже 15 матчей кряду», — сказал Лебедев.