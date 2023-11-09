«Вест Хэм» — «Олимпиакос»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Олимпиакос».

Ставка: ничья за 4.10.

«Вест Хэм» и «Олимпиакос» встретятся в 4-м туре Лиги Европы. Я тут фаворита не вижу. Уж слишком много начали проигрывать «молотобойцы». Но и греки находятся не в той форме, чтобы легко набирать сейчас три очка.

«Вест Хэм» недавно сумел добиться важного результата – выбил из Кубка лиги «Арсенал». Причём сумел победить клуб с отрывом в счёте – 3:1. Впрочем, это единственная победа, которой команда Мойеса довольствовалась в последние недели. В остальных встречах «молотобойцы» только проигрывали. Причём соперники не всегда у коллектива были сложные. Если 1:4 с «Астон Виллой» ещё были ожидаемы, то вот уже 0:1 с «Эвертоном» и 2:3 с «Брентфордом» удивляют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вдобавок «Вест Хэм» проиграл ещё и «Олимпиакосу» в 3-м туре Лиги Европы – 1:2. Хотя до этого в двух турах еврокубка англичане выигрывали. В таблице подопечные Мойеса пока что идут первыми, но опережают «Фрайбург» только по дополнительным параметрам.

А вот «Олимпиакос» в их квартете в Лиге Европы идёт третьим. Его отставание от лидеров составляет всего два очка. Так что теоретически, выиграв сейчас, у команды появится возможность занять первое место. Впрочем, до победы над «Вест Хэмом» красно-белые только теряли очки в турнире.

Помимо Лиги Европы, «Олимпиакос» также не лучшим образом играл в домашнем чемпионате недавно – уступил ПАОКу (2:4) и «Панатинаикосу» (0:3), хотя между этими встречами он победил ОФИ – 2:0.

Но сейчас я не думаю, что «Олимпиакос» добьётся успеха. Клуб играет на выезде. Но и победы «Вест Хэма» я сегодня не предвижу. Слишком часто стала команда терпеть неудачи», — сказал Павлюченко.