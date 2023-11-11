«Реал» Мадрид — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.94.

«Реал» Мадрид и «Валенсия» сыграют в 13-м туре Ла Лиги. В последних матчах соперники показывали одинаковые результаты. Но, конечно, я тут всё равно отдаю предпочтение мадридцам.

«Реал» несколько раз недавно потерял очки в Ла Лиге — 1:1 с «Севильей» и 0:0 с «Райо Вальекано». Также важной победы «сливочные» добились в игре с «Барселоной» — 2:1. Но из-за двух ничьих команда Анчелотти опустилась на второе место, пропустив выше себя «Жирону». Думаю, скоро «Реал» отвоюет обратно себе лидирующую позицию. Хотя на хвосте у «Королевского клуба» сидит «Барселона».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо Примеры, «Реал» ещё выступает в Лиге чемпионов — на неделе команда встречалась с «Брагой» и выиграла со счётом 3:0. В итоге мадридцы гарантировали себе выход в плей-офф. А вот «Валенсия» не участвует в этом сезоне в еврокубках. В последнее время коллектив перестал проигрывать — три победы и две ничьих. Хотя особо сильных соперников у «летучих мышей» за этот период не было. Впрочем, в таблице команда уже поднялась до восьмого места — «Бетис» из зоны еврокубков опережает «Валенсию» всего на два очка.

Да, «Валенсия» вышла не небольшую серию без поражений. Но для того чтобы обыгрывать сейчас «Реал», этого мало. Мадридцы уже позволили «Жироне» себя обогнать в турнире», — сказал Мостовой.