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«Реал» Мадрид — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Реал» Мадрид — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.94.

«Реал» Мадрид и «Валенсия» сыграют в 13-м туре Ла Лиги. В последних матчах соперники показывали одинаковые результаты. Но, конечно, я тут всё равно отдаю предпочтение мадридцам.

«Реал» несколько раз недавно потерял очки в Ла Лиге — 1:1 с «Севильей» и 0:0 с «Райо Вальекано». Также важной победы «сливочные» добились в игре с «Барселоной» — 2:1. Но из-за двух ничьих команда Анчелотти опустилась на второе место, пропустив выше себя «Жирону». Думаю, скоро «Реал» отвоюет обратно себе лидирующую позицию. Хотя на хвосте у «Королевского клуба» сидит «Барселона».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо Примеры, «Реал» ещё выступает в Лиге чемпионов — на неделе команда встречалась с «Брагой» и выиграла со счётом 3:0. В итоге мадридцы гарантировали себе выход в плей-офф. А вот «Валенсия» не участвует в этом сезоне в еврокубках. В последнее время коллектив перестал проигрывать — три победы и две ничьих. Хотя особо сильных соперников у «летучих мышей» за этот период не было. Впрочем, в таблице команда уже поднялась до восьмого места — «Бетис» из зоны еврокубков опережает «Валенсию» всего на два очка.

Испания - Примера . 13-й тур
11 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, «Валенсия» вышла не небольшую серию без поражений. Но для того чтобы обыгрывать сейчас «Реал», этого мало. Мадридцы уже позволили «Жироне» себя обогнать в турнире», — сказал Мостовой.

Ещё один прогноз на матч:
«Реал» — «Валенсия». У Анчелотти всегда найдётся решение
«Реал» — «Валенсия». У Анчелотти всегда найдётся решение
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