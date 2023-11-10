«Реал» — «Валенсия». У Анчелотти всегда найдётся решение

11 ноября состоится матч 13-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.36. Успех «оранжевых» оценивается в 10.25. На ничью дают коэффициент 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия» 11 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Реал» Мадрид — «Валенсия» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» (11.11.2023)

Игра 13-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия» начнётся 11 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. «Сливочные» в минувшем матче Лиги чемпионов разгромили «Брагу» со счётом 3:0 и обеспечили себе путёвку в плей-офф. Теперь самое время заняться погоней за лидером чемпионата Испании «Жироной».

«Реал» после 12 матчей Примеры занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстаёт от «Жироны» на два очка. На домашней арене «сливочные» провели в текущем розыгрыше пять встреч. Они победили «Хетафе» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1), «Лас-Пальмас» (2:0) и «Осасуну» (4:0), а игру с «Райо Вальекано» завершили вничью (0:0).

В послематчевом интервью после встречи с «пчёлами» Карло Анчелотти призвал не драматизировать ситуацию. В игре было упущено много шансов забить, а в целом команда действовала хорошо, по словам наставника. К его мнению нужно обязательно прислушиваться, поскольку итальянский специалист после выигранной встречи у «Браги» вышел на первое место по количеству побед в матчах Лиги чемпионов.

А вот ситуацию с Мбаппе тренер не стал комментировать. Речь идёт о публично озвученном решении руководства «Реала» навсегда отказаться от идеи подписать контракт с французом. «Сливочные» сообщили о завышенных финансовых требованиях нападающего «ПСЖ».

У «Реала» уже есть звезда — это Джуд Беллингем. Однако инсайдеры сообщают, что Джуд недоволен своим нынешним положением. Он хочет, чтобы в клубе появились другие забивающие игроки. Среди таковых он назвал Мбаппе, Холанда, Мусиалу и Дэвиса. На вопрос о том, хотел бы он играть вместе с Килианом, Джуд ответил – а кто бы не хотел.

Есть риск, что Беллингем пропустит встречу с «Валенсией». Как сообщают инсайдеры из Испании, англичанин всё ещё чувствует дискомфорт в плече. Он забил в текущем сезоне Ла Лиги уже 10 мячей и сделал две результативные передачи. Ко встрече с «Брагой» он готовился в общей группе, но в заявку не попал.

Вряд ли вероятное отсутствие Джуда упростит задачу главному тренеру «Валенсии» Рубену Барахе при выборе плана на игру. «Летучие мыши» в текущем сезоне — типично домашняя команда, которая испытывает большие сложности в выездных встречах.

«Валенсия» набрала в последних пяти выездных матчах всего три очка. «Оранжевые» сыграли вничью с «Альмерией» (2:2), «Мальоркой» (1:1) и «Атлетиком» (2:2), а уступили «Алавесу» (0:1) и «Бетису» (0:3). Защита не справляется с опекой соперника и допускает много ошибок.

Карло Анчелотти подобрал практически идеальную тактическую схему, которая учитывает индивидуальные характеристики ключевых исполнителей «сливочных». В то же время итальянский специалист способен легко заменить выбывшего из-за травмы Беллингема за счёт перераспределения обязанностей в позиционном нападении.

У «Валенсии» в выездных встречах не получается создать плотную оборонительную линию, что и сыграет ключевую роль в победе мадридцев. Предлагаем ставку на то, что «Реал» выиграет матч с форой (-1.5) за 2.01.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия» 11 ноября 2023 года

«Сливочные» на домашней арене доминируют над соперниками и агрессивно прессингуют. «Валенсия» пока сталкивается с проблемами в выездных встречах и в защите часто теряет концентрацию. Кроме того, мадридцы выиграли шесть последних очных встреч на «Сантьяго Бернабеу» с общим счётом 15:2. Вот и поставим на победу «Реала» с форой (-1.5) за 2.01.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.01.