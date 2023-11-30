«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Казани

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Пющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.64.

«В Казани нас ждёт очень интересное противостояние между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова занимают сейчас четвёртое место в Восточной конференции, но нет никаких сомнений, что они могут подняться и повыше. После 36 матчей у них 44 очка. Угнаться за «Магниткой» будет, конечно, сложно, но стать вторыми на Востоке по итогам регулярки «белым барсам» по силам. Перед этой игрой «Ак Барс» победил у себя дома тольяттинскую «Ладу» — 2:0, а Тимур Билялов сыграл свой 22-й матч в карьере «на ноль» за родную команду. И это новый рекорд клуба. Вадим Шипачёв, Евгений Свечников, Дмитрий Юдин и их партнёры постараются отметить это событие новой победой.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

У подопечных Николая Заварухина после 37 игр имеется 42 очка, что даёт текущее седьмое место на Востоке. Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев и компания приехали в Казань после домашнего поражения от «Спартака» 1:4 явно не в приподнятом настроении. В этом сезоне команды ещё не встречались, а общий вектор в пользу казанцев – 33 победы в 51 матче. Сейчас «Ак Барс» тоже должен победить. Но произойдёт это за пределами трёх периодов», — сказал Плющев.