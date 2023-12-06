«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 6 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.19.

«Астон Вилла» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках очередного тура АПЛ. Интересная игра, уверен, что хозяева поля окажут сопротивление гостям сейчас.

Интересно, что если взять последние матчи, то «Астон Вилла» играла даже лучше «Ман Сити». Дело в том, что подопечные Гвардиолы сыграли вничью в трёх турах кряду. Хотя стоит учесть, что соперники за этот период у них были довольно сложные – «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». И эти игры были очень разными. Если в матчах с «синими» и «шпорами» «Сити» устроили «перестрелку голами» — 4:4 и 3:3, то с «красными» было тактическое противостояние – 1:1. В таблице АПЛ коллектив из Манчестера уже упустил первенство, пропустив выше «Арсенал».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Астон Вилла» в последних матчах чаще выигрывала – 3:1 с «Фулхэмом» и 2:1 с «Тоттенхэмом». Также «львы» ещё один раз сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2). Тоже, конечно, не самые лёгкие игры. В таблице подопечные Эмери уже сумели подняться до четвёртого места – отставание от «Ман Сити» составляет всего одно очко.

Я не думаю, что у хозяев поля тут есть шансы. Да, «Вилла» — крепкий и слаженный коллектив. Однако «Ман Сити» при любых условиях способен выигрывать этот матч. Сейчас же подопечные Гвардиолы явно будут намерены прервать свою серию ничейных результатов. Особенно обидно было «горожанам» в игре с «Тоттенхэмом», когда при счёте 3:3 рефери прервал их атаку на последних минутах. Эмоций у «Сити» было много – сегодня они разгромят «Астон Виллу», — сказал Павлюченко.