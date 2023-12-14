«Брайтон» — «Марсель»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Брайтон» — «Марсель».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.67.

«В последнем туре Лиги Европы «Брайтон» сыграет с «Марселем». Команды неплохо провели этот розыгрыш еврокубка – уже гарантировали себе выход в плей-офф. Единственный вопрос в том – кто финиширует на первом месте по итогу?

«Марсель» не лучшим образом проводит этот сезон, по крайне мере, в Лиге 1. Да, в последних турах клуб начал выигрывать – 2:0 с «Ренном», 3:0 с «Лионом» и 4:2 с «Лорьяном». Но до этого подопечные Гаттузо намного чаще теряли очки, из-за чего в таблице они все еще идут не так высоко – на шестом месте. Лидеры отрываются от коллектива примерно на десять очков.

«Брайтон» показывает хорошие результаты в чемпионате Англии. За последние месяцы у клуба было всего одно поражение – 2:3 с «Челси». В остальных встречах подопечные Де Дзерби чередовали ничьи и победы. В последнем туре, правда, «чайки» потеряли очки в игре с не самым очевидным соперником – 1:1 с «Бернли». В таблице «Брайтон» пока идет на восьмой строчке.

Я все-таки больше верю в успех английской команды. «Брайтон» лучше выступает в этом сезоне – он уже доставлял проблемы топовым соперникам. А вот «Марсель» даже успел сменить главного тренера, пока только выходит на серию неплохих результатов. Думаю, три очка тут все-таки достанутся «чайкам», — сказал Павлюченко.