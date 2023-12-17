«Арсенал» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брайтон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.75.

«Арсенал» и «Брайтон» сойдутся в 17 туре чемпионата Англии. Не думаю, что «канониров» тут ждет легкая встреча. Но все же предпочтение я отдам хозяевам поля.

«Арсенал» в прошлом туре АПЛ поддержал тенденцию, которую недавно начал «Ман Сити» — проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1. После этого через пару дней подопечные Артеты не смогли обыграть ПСВ в заключительном туре ЛЧ — 1:1. Но особых выводов о форме клуба по этим играм я бы делать не стал. Ведь ничья в группе еврокубка ничего не изменила для «канониров» — они все равно вышли в плей-офф с первого места. А в АПЛ не так давно коллектив шел на серии побед.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

В таблице чемпионата Англии «Арсенал» из-за поражения пропустил выше себя «Ливерпуль». Впрочем, между ними всего одно очко разницы. Хотя и «Астон Вилла» с «Ман Сити» большого отставания от лидеров не имеют. Так что нас ждут очень интересные «боксинг дэй» в конце декабря.

«Брайтон» уже привычно в таблице АПЛ располагается не так далеко от зоны еврокубков. Сейчас с 26 очками клуб идет на восьмом месте, уступая паре соперников выше на минимальное количество баллов. В последнее время «чайки» редко проигрывали — только «Челси» (2:3). В остальных противостояниях подопечные Де Дзерби набирали очки.

На неделе у «Брайтона» тоже был матч в рамках еврокубка. Только в отличие от «Арсенала», клуб играл на день позже — в Лиге Европы с «Марселем». «Чайки» победили со счетом 1:0 и вышли в плей-офф турнира с первой строчки.

Да, «Брайтон» — тяжелый соперник. Однако я думаю, что у «Арсенала» тут больше шансов на победу. Все-таки уровень подопечных Артеты выше, плюс, у них было больше времени на подготовку», — сказал Павлюченко.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148