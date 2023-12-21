«Бетис» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на игру 18-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Жирона» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Бетис» сыграет против лидера чемпионата — «Жироны». Вот кто бы мог подумать, что «Жирона» будет к 18-му туру идти в лидерах. «Бетис» немного забивает, последние матчи — это исключительно «низы», и в основном на выезде. Например, «Бетис» сыграл 0:0 с «Альмерией», с «Реалом Сосьедад» — 0:0, с мадридским «Реалом» была ничья 1:1 — тоже «низ». До этого был «низ» в севильском дерби с «Севильей», с «Лас-Пальмасом» тоже «низ», с «Мальоркой» — тоже. Редкий случай, когда «Бетис» сыграет «верховой» матч, чего не скажешь о «Жироне».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вот «Жирона» — просто максимально яркая, очень светлая, очень откровенная команда. Она здорово бежит в атаку, хорошо готова физически, прекрасно играет Довбик впереди, Порту вторую молодость переживает, Цыганков хорош. То есть «Жирона» сейчас действительно в большущем порядке. Что ни матч у «Жироны» — практически всегда игра «верховая». Редкий случай, когда матчи «Жироны» бывают тусклыми. В последних трёх матчах между «Жироной» и «Бетисом» обязательно команды пробивали «верх». Я не вижу предпосылок не сыграть «верх» и сейчас. Да, «низы» у «Бетиса» в последних матчах, но, я думаю, «Жирона» как раз заставит раскрыться «Бетис» и сыграть в хороший, яркий футбол на «Бенито Вильямарин» под занавес уходящего 2023 года, тем более с такой уверенностью, которую сейчас «Жирона» приобрела», — сказал Генич.