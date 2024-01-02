«Вест Хэм» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Брайтон».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.44.

«Вест Хэм» и «Брайтон» встретятся в очередном туре АПЛ. Интересная игра – два примерно равных соперника. Но я всё же сейчас больше верю в успех хозяев поля.

«Вест Хэм» в последнее время играет уверенно, часто побеждает. Так, недавно клуб сумел обыграть «Вулверхэмптон» (3:0), «Ман Юнайтед» (2:0) и, что более важно, «Арсенал» (2:0). В таблице Премьер-лиги подопечные Мойеса сейчас идут на шестом месте. Несколько побед могут позволить «молотобойцам» попасть в еврокубковую зону.

«Брайтон» идёт в таблице АПЛ совсем близко к своему противнику по этой встрече – на восьмом месте. Причём в активе у клуба всего на три очка меньше, чем у «Вест Хэма». Так что победа в этом туре может позволить «чайкам» вплотную приблизиться к сопернику. Хотя в последнее время подопечные Де Дзерби выступали не лучшим образом – теряли очки в играх с «Бёрнли» (1:1), «Арсеналом» (0:2) и «Кристал Пэлас» (1:1). При этом в последнем туре «Брайтон» сумел сам нанести поражение «Тоттенхэму» из топ-5 таблицы (4:2).

Думаю, «Вест Хэм» тут ждёт тяжёлая играя. «Брайтон» — крепкая и сыгранная команда. Хотя в последнее время «чайки» часто теряли очки. К тому же команда Мойеса играет дома – у неё есть преимущество», — сказал Павлюченко.