«Барселона» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.70.

«Барселона» и «Осасуна» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании. Конечно, у гостей тут особых шансов нет. Уверен, каталонцы сумеют выйти в финал турнира.

«Осасуна» не так плохо выступает в последнее время. Недавно клуб шёл на серии без побед, которая насчитывала шесть матчей. Но в последнее время «красные» начали выигрывать – 1:0 с «Райо Вальекано», 1:0 с «Альмерией» и 1:0 с «Кастельоном». Хотя, конечно, этих соперников подопечных Хагобы Аррасате нельзя назвать достаточно сильными. Впрочем, в таблице Примеры «Осасуна» идёт в середине пока что.

«Барселона» в последнее время тоже выступала не лучшим образом. Хотя если брать испанские турниры, то в них подопечные Хави недавно проиграли только «Жироне» (2:4), борющейся за лидерство в чемпионате. В остальных встречах сине-гранатовые выигрывали. В Примере они пока ещё не могут догнать лидеров. А в Кубке Испании «Барса» недавно выбила «Барбастро» из дивизиона рангом ниже. Впрочем, та игра выдалась тяжёлой – 3:2.

Думаю, «Барселона» не может себе позволить проиграть сейчас. Команда Хави уже терпела слишком много неудач в Примере. Так что вылететь из Суперкубка от «Осасуны» каталонцы не могут себе позволить. Мотивация у них будет большая», — сказал Мостовой.