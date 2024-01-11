«Барселона» — «Осасуна»: ставка Романа Гутцайта на игру 1/2 финала Суперкубка Испании

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.56.

«Достаточно необычная пара для полуфинала Суперкубка Испании. Всё благодаря «Осасуне», которая дошла до финала Кубка Короля в прошлом сезоне. Да, «Реалу» памплонцы уступили, но благодаря участию в решающем матче даже попали в Еврокубки. Там, правда, задержаться не удалось (сразу вылетели от «Брюгге»).

Для «Осасуны» участие в этом финале четырёх — большое событие, поэтому, если взять мотивацию всех команд, не удивлюсь, что именно у «Осасуны» она будет запредельной. Стараться эти ребята умеют и понимают, что это главный козырь против более мастеровитых команд. Да и в принципе команда из Памплоны в основном проводит «низовые» матчи: в последних восьми играх таковых было сразу шесть.

«Барселона» в атаке стала лучше, но побеждать «с запасом» у неё всё ещё не получается. Долго мучились в игре с «Лас Пальмасом», забили победный мяч в самом конце игры. Да и статус полуфинала не должен располагать к высокой результативности. Тут любой, кто выйдет вперёд, автоматически начнёт действовать более осторожно. Плюс вопрос экономии сил к решающему матчу может иметь значение. Поэтому тут я бы не ждал суперрезультативной игры. Тотал меньше 3.5», — сказал Гутцайт.