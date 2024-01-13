«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 4.50.

«Ньюкасл» на прошлой неделе уверенно переиграл «Сандерленд» в рамках Кубка Англии — 3:0. Эта виктория была особенно важна для «сорок», так как они в последнее время зачастили с поражениями — семь неудач в девяти встречах. Конечно, уже не так успешно выступают подопечные Хау, как на старте сезона. Пошли слухи про смену тренера. Ну и действительно, некоторые результаты «Ньюкасла» неприятно удивляли — 1:3 с «Ноттингем Форест», 0:1 с «Лутон Таун». В таблице Премьер-лиги команда уже опустилась на девятую строчку.

А вот к «Манчестер Сити» сейчас почти никаких вопросов нет. В конце прошлого года клуб попал в небольшой кризис, начал часто терять очки, из-за чего на время выпал из борьбы за титул АПЛ. Но те времена прошли. Сейчас подопечные Гвардиолы идут на серии без проигрышей из восьми матчей, только в одном из которых они не победили. За этот период «Сити» выиграл клубный ЧМ, а на неделе разгромил «Хаддерсфилд» в Кубке Англии — 5:0.

«Ньюкасл» все еще страдает из-за большого количества травм. Это напрямую влияет на результаты команды. «Ман Сити» же долгое время играл без Кевина де Брёйне, без которого все равно часто побеждал. Сейчас бельгиец вернулся в строй. Однако на время из-за травмы выбыл Холанд.

Думаю, «сороки» тут не дадут себя так легко обыграть. Да, «Ман Сити» сильнее по всем параметрам. Но у себя дома подопечные Хау играют надежно. Так что рискну и предположу, что с игры команда Гвардиолы увезет только одно очко», — сказал Павлюченко.