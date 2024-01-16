«Хетафе» — «Севилья»: когда матч Кубка Испании, какие прогнозы и ставки

16 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Хетафе» — «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «городских» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «нервионцев» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры уверены, что матч «Хетафе» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

«Хетафе» проводит очень хороший сезон. Он располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего шестую строчку «Реала Сосьедад» составляет шесть очков, но у «городских» есть игра в запасе. Они вполне способны побороться за попадание в зону еврокубков.

У «Севильи» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Хетафе». Она располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Примеры. В 20 встречах в первенстве красно-белые одержали только три победы и семь раз сыграли вничью. Не исключено, что по окончании сезона они вылетят в Сегунду.

Недавняя смена главного тренера не сильно помогла «нервионцам». В последних четырёх матчах в чемпионате Испании под руководством Кике Флореса они победили только располагающуюся в зоне вылета «Гранаду» (3:0). Уступили красно-белые «Атлетико» (0:1), «Атлетику» из Бильбао (0:2) и «Алавесу» (2:3).