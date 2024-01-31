«Барселона» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.91.

«Барселона» и «Осасуна» сыграют в очередном туре испанского чемпионата. Учитывая нынешнюю ситуацию у каталонцев, не так сильно уверен в их успехе. С другой стороны, соперник в этом туре у «Барсы» подходящий, есть возможность набрать три очка.

Пару дней назад у «Барселоны» произошло сразу два неприятных события. Сперва клуб проиграл «Вильярреалу», несмотря на три забитых мяча – 3:5. Снова не хватило характера у каталонцев, слишком рано они опустили руки. Хотя и в очередной раз не обошлось без судейских скандалов.

Но сразу после матча ещё и Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Это решение всех удивило, особенно самих игроков «Барсы». Да, клуб проводит далеко не свой лучший сезон, но его проблемы заключаются не в одном тренере. Впрочем, на Хави было большое давление несколько месяцев, в том числе в СМИ. Так что нельзя сказать, что к такому решению ничего не вело.

«Осасуна» тоже проводит далеко не свой лучший сезон, особенно если сравнивать с прошлым. Клуб чередует разные результаты и часто теряет очки в играх с не самыми сильными противниками. Так, в декабре «красные» проиграли «Мальорке» (2:3), а пару дней назад не сумели обыграть «Севилью», идущую почти в зоне вылета (1:1). Сейчас сама «Осасуна» располагается в таблице Примеры на 12-м месте, в середине.

Да, учитывая нынешнее состоянии «Барселоны», можно предположить, что и тут нас ждет её неудача. Но я всё-таки склоняюсь, что сегодня каталонцы выдадут яркую победу. Часто сине-гранатовым не хватало нужного настроя, а сейчас, после новостей об уходе Хави, футболисты выйдут на поле с явным желанием разгромить соперника», — сказал Мостовой.