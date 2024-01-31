«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Эдуарда Мора на игру Примеры 31 января

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Мы помним, что недавно команды играли в Суперкубке. Да, «Барселона» победила, но оба мяча она забила в конце встречи. Довольно тяжёлая была игра, без моментов.

«Осасуна» – очень закрытая команда. Но я думаю, что в чемпионате встреча будет довольно открытой и весёлой.

Что касается «Барселоны», то команда выступает неудачно, идет на четвёртом месте в таблице. Хави уже объявил об уходе будущим летом. Это может по-разному повлиять на команду. Одно дело, когда Клопп уходит из «Ливерпуля», который идёт на первом месте, другое дело – «Барселона», у которой не всё ладится. Здесь в любую сторону может качнуться. Команда может и выдать концерт, и проиграть. Здесь очень сложно ставить на исход матча. Но я думаю, что в любом случае «Барселона» обязательно пропустит», — приводит слова Мора «РБ Спорт».