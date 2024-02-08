«Ак Барс» — «Трактор»: когда матч КХЛ в Казани, кто фаворит, прогнозы и ставки

8 февраля состоится матч КХЛ «Ак Барс» – «Трактор». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы челябинцев оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» – «Трактор» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.90.

Казанцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка. На строчку ниже располагаются как раз «белые медведи». Они набрали ровно столько же очков, но для этого им потребовалось на один матч больше. Оба клуба по-прежнему не обеспечили себе место в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

У казанцев хорошая статистика домашних очных матчей с «Трактором». Они выиграли семь из восьми последних личных встреч на своём льду.