«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Мальорка» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

«Реал Сосьедад» в последних двух матчах забил, для него это уже событие, учитывая серию из пяти матчей без голов. Но это больше про юмор. Команда в кризисе, на мой взгляд. Выиграли у этой же «Мальорки» в чемпионате – 2:1, но там удаление было у островитян. А в последнем туре проиграли дома «Вильярреалу» — 1:2. Очень печальное и тревожное поражение. Да, были моменты, но всего один гол. И нарушен баланс в игре. Пытаются большими силами атаковать, в итоге и пропускать стали. И нет человека, который бы стабильно хорошо играл, тянул команду. Оярсабаля не хватает.

Про «Мальорку» даже нечего особенно сказать. Понятно, что приедут защищаться и ждать, что «Сосьедад» допустит роковую ошибку. Учитывая всё то, что происходит с басками, «Мальорка» так может и в финал выйти. Голов не жду. Один мяч может сразу всё решить. Поэтому тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».