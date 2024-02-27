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«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Испании

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Мальорка» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

«Реал Сосьедад» в последних двух матчах забил, для него это уже событие, учитывая серию из пяти матчей без голов. Но это больше про юмор. Команда в кризисе, на мой взгляд. Выиграли у этой же «Мальорки» в чемпионате – 2:1, но там удаление было у островитян. А в последнем туре проиграли дома «Вильярреалу» — 1:2. Очень печальное и тревожное поражение. Да, были моменты, но всего один гол. И нарушен баланс в игре. Пытаются большими силами атаковать, в итоге и пропускать стали. И нет человека, который бы стабильно хорошо играл, тянул команду. Оярсабаля не хватает.

Про «Мальорку» даже нечего особенно сказать. Понятно, что приедут защищаться и ждать, что «Сосьедад» допустит роковую ошибку. Учитывая всё то, что происходит с басками, «Мальорка» так может и в финал выйти. Голов не жду. Один мяч может сразу всё решить. Поэтому тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
27 февраля 2024, вторник. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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