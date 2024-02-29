«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» – «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Два раза команды уже встречались в этом сезоне, и пока «Атлетико» не сумел ни разу забить. В чемпионате Бильбао у себя дома выиграл вообще без всяких вопросов – 2:0. Подавляющее преимущество было. В первой кубковой встрече равная была игра. У мадридцев был перевес, больше угрожали воротам. Но это объясняется тем, что пропустили достаточно рано с пенальти. А отыграться так и не вышло. Теперь сложная задача у команды Симеоне — надо выигрывать в гостях.

Не думаю, что можно «Атлетико» в этой встрече считать фаворитом. В гостях он вообще выглядит не лучшим образом весь сезон. Даже не знаю, с чем это можно связать. А тут еще выезд такой тяжелый, баски дома питаются эмоциями трибун, бегут вперед.

Я думаю, что мадридцы закрываться не будут, постараются устроить игру на встречных курсах. А там уже как повезет. Ждать шанса с «Атлетиком»? Его можно и не дождаться. «Барселона» на прошлой стадии была близка, чтобы выбить Бильбао, но не вышло. 2:2 было в основное время. И мадридцам надо брать пример, самим играть максимально активно. Если отдать инициативу, то команда Вальверде сумеет ею распорядиться.

Ставлю на «обе забьют». Последние игры показали, что и у тех, и у других сзади беспорядок. А тут и нервы могут сказаться. Матч за выход в финал, в котором любая из этих команд будет явным фаворитом», — приводит слова Титова «РБ Спорт».