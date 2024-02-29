«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на полуфинал Кубка Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» – «Атлетико».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«В первой встрече была минимальная победа басков 1:0. Сложнейший матч был для обеих команд.

Ситуация такая, что «Атлетико» Мадрид просто необходимо этот пропущенный мяч отыгрывать и постараться аккуратно сыграть в обороне. Но, как мы видим, практически в каждом матче «Атлетико» пропускает.

«Бильбао» очень агрессивно, очень нагло, очень напористо и даже нахраписто выглядит именно в домашних матчах, когда лезет вперёд с первых минут и старается подавить соперника.

«Атлетико» Мадрид обязательно надо забивать, а «Атлетик Бильбао» дома редко кому не забивает. Поэтому, скорее всего, обе забьют в этом матче. Но, учитывая, что на кону выход в финал, думаю, что игра получится очень тесная, очень плотная и на результат. Поэтому мой прогноз на эту встречу – 2-3 гола в матче за 2.00. В последних матчах между этими командами эта ставка играла, за исключением последней игры», — приводит слова Генича «РБ Спорт».