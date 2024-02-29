«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина в Казани

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.66.

«Действующий финалист Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» начнёт свой кубковый путь с домашнего матча с «Автомобилистом».

Команда Зинэтулы Билялетдинова всю регулярку как будто бы играла в «кошки-мышки». С соперниками, со своими болельщиками и с собой. Всё это привело к тому, что казанцы заняли по её итогам четвёртое место в Восточной конференции, набрав 84 очка и выиграв 41 матч. На протяжении всего «гладкого» чемпионата «Белые барсы» даже не смотрели в сторону лидеров. При этом Вадим Шипачёв, Кирилл Семёнов, Семён Кошелев, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин (пока в списке травмированных) и компания точно способны укатать любого соперника.

«Автомобилист» отстал от «Ак Барса» всего-то на пару очков (80 против 82) и занял пятое место. Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев стали главной ударной силой команды Алексея Заварухина. Правда, двое последних находятся в списке травмированных. В принципе, екатеринбургская команда способна доставить проблем казанскому клубу. Как во всей серии, так и в первом матче. Однако на этот раз хозяева будут настроены как никогда решительно и стартуют в плей-офф с победы. Просто потому, что больше они играть в «кошки-мышки» не будут, а станут играть в хоккей», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».