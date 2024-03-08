«Крылья Советов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.45.

«В 20-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА. В первом матче РПЛ в 2024 году армейцы очень обидно для себя потеряли очки. Так что сейчас гости будут особенно активны. Но не уверен, что им тут легко удастся выиграть.

Всё говорило в игре с «Оренбургом» о том, что ЦСКА должен побеждать. Команда Федотова перед зимним перерывом была в таблице совсем не там, где рассчитывала, – в середине. А тут ещё и соперник хороший после возвращения – «Оренбург» из зоны вылета. Однако противник упёрся и навязал борьбу армейцам. ЦСКА забил только на 81-й минуте, но сам пропустил в добавленное время. Итог – 1:1, и снова потеря очков.

Теперь же москвичам предстоит играть с «Крыльями Советов». Многие очень верили в эту команду в начале сезона, ждали от неё борьбы за высокие позиции. Я же ждал, когда пройдёт хотя бы половина сезона и всё встанет на свои места. Так и произошло – более сильные соперники обогнали самарцев в таблице. Сейчас подопечные Осинькина уже идут на восьмом месте, имея в активе столько же очков, сколько и у ЦСКА, – 29.

Матч с «Ростовом» был первым в предыдущем туре РПЛ, который состоялся после зимней паузы. Однако коллектив из Самары не сумел оказать сопротивление бегущим ростовчанам. Команду Карпина было не остановить – 0:2. Хотя «Крылья» как минимум на один гол наиграли, я думаю.

Вроде бы, если смотреть на класс игроков, ЦСКА тут должен выигрывать. Но я всё же верю в «Крылья Советов». Клуб проиграл в двух последних турах, так что сейчас он будет особенно собран, ещё и у себя дома. Так что рискну и поставлю тут на ничью», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».