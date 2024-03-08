«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру 20-го тура РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.03.

«Крылья» показали неубедительную игру в матче против «Ростова», и тому, наверное, есть объяснение – это отсутствие Бенхамина Гарре. Без него атака «Крыльев» смотрится бедновато.

ЦСКА, откровенно говоря, по первому туру не впечатлил, но у команды хорошая игра в обороне. Я думаю, что ЦСКА должен выглядеть убедительно в этом матче.

Как правило, в матчах между этими командами второй тайм становится результативнее первого. «Крылья» сломя голову вперед не летят, а если полетят, то могут нарваться на контригру ЦСКА с очень техничными и быстрыми игроками. Ну и сами армейцы тоже понимают, что «Крылья» команда, любящая использовать свободное пространство, поэтому Федотов наверняка закроет все лазейки, все коридоры к воротам и игра в первом тайме, мне кажется, должна получиться очень плотная и тесная. А вот во втором тайме, когда уже команды подустанут, мне кажется, должны быть голы.

Поэтому мой прогноз – тотал второго тайма больше первого за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».