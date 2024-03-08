«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Спартака» за 1.93.

«Увлекательное противостояние «Спартак» — «Северсталь» переезжает в Москву. И на Ходынке оно может и закончиться.

Подопечные Алексея Жамнова в ажурном атакующем стиле дважды одолели своего соперника в Череповце – 7:3 и 5:4 ОТ.

Команда Андрея Козырева сделала всё возможное, чтобы сравнять счёт в серии, но красно-белые оказались на льду проворнее. Всю игру спартаковцы убегали, а «сталевары» догоняли. Дело дошло до дополнительного периода, где и остановил время Михал Чайковски. Также у москвичей дубль сделал Иван Морозов и по разу отличились Герман Рубцов и Андрей Локтионов. У «Северстали» продолжает выдавать свой лучший хоккей Данил Аймурзин (дубль). Также шайбы забросили Кирилл Пилипенко и Андрей Степанов.

Итак, череповчане попробовали сыграть со «Спартаком» в открытый хоккей. И из этого не то чтобы ничего не вышло, но результата пока нет. У «Северстали» остаётся последний шанс на продолжение борьбы. Для этого надо обыграть столичный клуб на его льду. 2 марта это сделать удалось. Но вряд ли подобное возможно в Международный женский день. «Спартак» при аншлаге одержит победу и выйдет в следующий раунд», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».