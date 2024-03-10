«Оренбург» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 10 марта

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Балтика» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.23.

«Оренбург» у себя на искусственном газоне будет принимать «Балтику». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Для «Балтики» снова игра за шесть очков. Но вот взять полноценные три не удалось в игре против «Сочи»: где-то чуть повезло, где-то нерасторопность балтийцев в атаке не позволила забить единственный решающий мяч. И сейчас «Балтика» играет на выезде, а на выезде она играет куда хуже, чем дома, играет ещё и на искусственном поле в Оренбурге.

Да, есть своя такая мини-подоплека и мини-интрига. Джоэль Фамейе против команды, где он долгое время провёл и вместе с «Оренбургом» выходил в Премьер-Лигу. Правда, потом сразу же перешёл в казанский «Рубин». Но правило бывших вполне может сработать. И Фамейе, как мне кажется, будет особенно настроен на эту встречу.

«Балтика» не забивает уже восемь матчей подряд в чемпионате России. У «Оренбурга» другая печальная серия: в девяти матчах подряд «Оренбург» не может забить в первом тайме.

Матч, где обе команды должны, просто обязаны играть на победу, потому что ничьи вряд ли нужны сейчас командам, борющимся за выживание. Приоритет будет отдан атаке. Я думаю, что должны быть голы. «Балтика» наконец-то должна прервать свою сухую серию, а «Оренбург», возможно, забьёт в первом тайме. Поэтому, мне кажется, на этот матч напрашивается прогноз «обе забьют», но ничья, повторюсь, не устраивает ни тех ни других, поэтому искать счастья в атаке, скорее всего, будут до последних минут. Поэтому выберу вариант «обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент 2.23», — приводит слова Генича «РБ Спорт».