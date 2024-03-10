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«Спартак» — «Факел», ставка на матч РПЛ 10 марта 2024 года, по какому каналу покажут, во сколько начало, коэффициенты

«Спартак» выиграет на классе, Дзюба исправит свои ошибки. Экспресс на матчи РПЛ
Алексей Анисимов Максим Ермаков
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Экспресс на матчи РПЛ 10 марта
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Красно-белым ничего не должно помешать в игре с сочинцами, а Артём должен ответить на критику.

Чем ещё занять себя в выходные, если не просмотром футбола. Тем более 10 марта пройдут три встречи РПЛ с участием «Спартака» и «Локомотива». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.66 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Балтика»

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» на своём поле всегда опасен для соперников, однако последние матчи показывают, что стабильность является проблемой для команды. Поражение в матче с «Динамо» на сборах и неожиданный ничейный результат с ЦСКА в первом матче после возобновления сезона не делают погоды.

С другой стороны, «Балтика» демонстрирует хорошую форму, выиграв три из последних пяти встреч, включая товарищеские матчи на сборах. Среди них есть впечатляющая победа в игре с «Динамо» и ничья в минувшем туре чемпионата России на домашнем поле с «Сочи» (0:0).

С учётом всех факторов, предполагается, что матч будет напряжённым с обеих сторон. «Оренбург» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Балтика» покажет серьёзное сопротивление. Вероятно, что игра завершится ничейным результатом.

Однако, если учитывать текущую форму команд и фактор домашнего стадиона, можно предположить, что «Оренбург» сумеет минимально обыграть «Балтику». Особенно если реализует свои шансы и будет действовать концентрированно в обороне. Таким образом, прогнозируется победа хозяев поля за 2.10.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи»

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом важно отметить, что «Локомотив» обыграл «Сочи» в трёх последних встречах. Это говорит о психологическом преимуществе перед предстоящей игрой. «Сочи», с другой стороны, показывает нестабильные результаты. В межсезонье была пересобрана команда, но после возобновления сезона она добыла лишь ничью с «Балтикой». Отсутствие стабильности в игре и результативности может сыграть злую шутку.

Основываясь на текущей форме обеих команд, их последних очных встречах и учитывая фактор домашнего стадиона, можно предположить, что «Локомотив» имеет все шансы продолжить свою победную серию в матчах с «Сочи».

Принимая во внимание все аспекты и предыдущие игры, предполагается, что матч завершится победой железнодорожников, пусть и с минимальным перевесом. Этот исход кажется наиболее вероятным, учитывая слаженность игры хозяев и их желание укрепить позиции в турнирной таблице РПЛ, а также нестабильность сочинцев. На победу «Локомотива» дают коэффициент 2.10.

Прогноз на матч «Спартак» — «Факел»

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак», выступающий в данной встрече хозяином поля, показывает впечатляющие результаты в последних пяти матчах во всех турнирах. Клуб уверенно справился с разными соперниками и не пропустил ни одного гола на данном отрезке. Победы в матчах с «Астаной» (4:0) и «Кайратом» (6:0), говорят о высоком уровне атакующей мощи и хорошей организации обороны красно-белых. Пусть это и было в товарищеских встречах.

С другой стороны, «Факел» в последних матчах показывает менее убедительные результаты, часто играя вничью и недосчитавшись очков в последнем матче с «Пари НН» (1:1). К тому же статистика личных встреч на стороне «Спартака», который чаще побеждал «Факел».

«Факел» может попытаться оказать сопротивление, но организованная оборона и высокое давление со стороны «Спартака», скорее всего, приведут к тому, что тот добьётся победы. Исходя из этого, можно предположить, что матч закончится со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Ожидается, что голы будут забиты в первом тайме, после чего красно-белые смогут контролировать ход встречи, не давая шансов «Факелу» на возвращение в игру. Наша ставка на победу москвичей и тотал больше 1.5 мяча за 1.92.

Экспресс на матчи 10 марта

Ставка 1: победа «Оренбурга» в матче с «Балтикой» за 2.10.

Ставка 2: победа «Локомотива» в игре с «Сочи» за 1.90.

Ставка 3: победа «Спартака» в матче с «Факелом» и тотал больше 1.5 мяча за 1.92.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.90 Х 1.92 = 7.66.

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