«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч 1/2 финала Кубка Италии

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: ТМ 1.5 за 2.68.

«Всего три дня назад эти команды играли в чемпионате Италии. Мне кажется, что есть смысл оттолкнуться именно от этого матча. Я предполагал, что игра будет без моментов и завершится со счётом 0:0, но «Лацио» забил на 93-й минуте, а моментов было действительно мало.

При этом сценарий матча несколько удивил, так как не думали, что Игор Тудор будет играть не так агрессивно, как это случилось в субботу. «Лацио» играл высоко и был компактен. По этим показателям он полностью переиграл «Ювентус». Самое главное, что «Лацио» совершил больше касаний мяча и передач, причём в два раза больше. Со стороны Тудора это было неожиданно, а вот Аллегри такой игрой не удивил. Причём Тудор оставил в запасе Луиса Альберто, Гендузи и Иммобиле. Он явно готовился к грядущему матчу, а также к дерби в субботу против «Ромы».

Наверняка стартовый состав «Лацио» будет изменён, как и ростер «Ювентуса», куда вернётся лучший бомбардир команды Душан Влахович. Атака «Ювентуса» выглядела сиротливо и неинтересно, неудивительно, что в Риме не удалось забить.

Отметим, что в рамках Кубка Италии команды провели 25 матчей, но на счету «Ювентуса» всего 10 побед. На счету «Лацио» восемь побед, а семь матчей завершились вничью. Но есть и другая статистика, согласно которой «Ювентус» в последних 22 домашних встречах в Кубке Италии 19 раз выиграл и три раза сыграл вничью. «Лацио», в свою очередь, проиграл последние четыре выездных матча в Кубке Италии, но никогда в истории клуба «Лацио» не уступал в пяти подряд кубковых играх.

В этом матче стоит ждать осторожную игру и также с малым количеством моментов. Итальянские полуфиналы играются в два матча, поэтому эта встреча будет осторожной. Выберу ТМ 1.5», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».