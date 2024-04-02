«Химки» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России 2 апреля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.

Красно-чёрные явно не собираются задерживаться в Первой лиге. Они показывают отличный футбол при Андрее Талалаеве. Вот только главный вопрос мучит болельщиков и самих футболистов – получится ли грамотно распределить силы между Кубком России и первенством? С этой задачей должен справляться главный тренер. У него есть опыт, и это самое главное.

Хотя последние результаты заставляют напрячься. «Химки» по-прежнему лидируют в Первой лиге, но плотность в верхней части таблицы такова, что они легко могут оказаться за пределами даже зоны стыковых матчей. «Родина» с пятой строчки отстаёт всего лишь на два очка. Вдобавок ко всему красно-чёрные потерпели поражения в двух последних встречах.

«Ростову» по нраву такие неудачи «Химок» в последних встречах. Команда вернулась в сезон более мотивированной и подготовленной. Жёлто-синие одержали три победы в матчах РПЛ подряд. Они выиграли у «Крыльев Советов» (2:0), «Краснодара» (2:1) и разгромили «Динамо» (4:1). Превосходный результат показал иранский нападающий. Мохаммад Мохеби в этих трёх матчах он оформил два дубля и отдал результативную передачу.

Однако есть одно но — в матче Кубка России в Пути РПЛ «Ростов» проиграл ЦСКА со счётом 0:2. Хотя состав не подвергся ротации. Вот такие две разные команды у Валерия Карпина, при одинаковой комплектации.

Два дубля в четырёх последних матчах во всех турнирах Мохеби, три победы кряду с сильными соперниками в РПЛ, надёжная защита и качественное нападение – этого должно хватить, чтобы одержать победу. «Химки» испытывают не столько системные или физические проблемы, сколько, возможно, психологические. Нагрузка, давление за каждый результат в Первой лиге и не только.

Одна ошибка — и красно-чёрные рискуют остаться без путёвки в РПЛ. Поэтому у них просто не будет шансов на победу в игре с «Ростовом». Да и пропустят они, судя по последним матчам в первенстве, немало.